石破茂新政與資金行情產生共振效應 日股本益比修正至14倍正好上車

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-05 10:57

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石破茂當選日本首相，引發本週日本股市高低震盪，大洗三溫暖，野村投信分析，日本 PBR (股價淨值比) 改革助燃日企轉骨，日股上漲動能，企業獲利提升、NISA 免稅新制及東證推動的基本面改革，將與資金行情引發「共振效應」，日股長多格局不變，且本益比 (P/E ratio) 再度修正至 14.0 倍，來到十年平均區間下緣，顯示日股目前極具投資價值。近期大幅拉回，正好提供投資人進場布局的機會。

日本自民黨選舉，被市場視為鷹派代表的石破茂勝出，當天日元聞訊逆轉急升到 142.2 日元兌 1 美元，日經期貨盤後交易暴跌，並觸發熔斷機制，跌幅一度高達 5.8%， 9/30 日經指數盤中一度跳水逾 2,000 點，收盤重挫 4.80%，收 37,919.55 點，創史上第 5 大單日跌幅。

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日股投資一直是今年市場話題，日企業績持續長紅，日股再創新高的時間點仍是有機會，另一方面，股神巴菲特旗下波克夏 (BRK) 計劃今年第二次發行日元債券，引發 10/1 日經 225 指數反彈，收漲 732.42 點、五大商社齊升，此前巴菲特增持五大商社股份，也曾推動日經 225 指數今年創下歷史新高。

石破茂當選為何會對日本股匯市造成如此巨大的衝擊呢？野村基金 (愛爾蘭系列) 日本策略價值基金經理團隊分析表示，過去石破茂曾多次公開批評安倍經濟學，也反對前日銀總裁黑田東彥在任時所推出的超寬鬆貨幣政策，同時也曾多次發表要提高資本利得稅、股利所得稅、企業稅的觀點，而這些主張將可能對日本股市與經濟造成阻力，市場對其政策不確定的恐慌情緒擴散，這也是為何日經期貨在上週五 (27 日) 盤後交易暴跌、也引發本周日本股市面臨大規模的拋售。

石破茂表示他將尋求「繼承岸田政府的政策」，他有 4 大主張，第一、 提高企業稅率和投資收益所得稅率，第二、 在 2030 年前，將平均基本工資提高至 1500 日元 (比岸田政府制定的 2035 年目標提前)，第三、反對放寬員工解雇規定，第四、對於核能發電，他並不反對，但也沒有積極主張重啟或更換核電廠，若要重啟核電廠，前提要確保安全性。

野村基金團隊分析指出，根據過去統計數據，新政府成立後的初期，支持率通常較高 (前四個月平均支持率超過 50%)，石破茂將解散眾議院並提前舉行大選，可能落在 10/27 舉行，但也可能在 11 月初舉行。然而大選後後續需觀察兩個重點，其一為石破茂的政策細節，其二為民調支持度。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，隨著日本即將進行國會改選，加上石破茂近期對外訪談已經強調，在日本景氣必須持續脫離通縮的前提下，貨幣政策正常化才能持續推行，展現較為中性的政策立場，未來日銀 (BOJ) 何時再度升息，以及美日利差是否大幅縮減，將會持續牽動日股的發展。

日股何時能結束震盪整理重回上升走勢，張繼文分析指出，必須繼續觀察日本企業在日元潛在的升值壓力下，獲利預期有無受到影響，他持續看好日股的長多行情，短期日股的波動回檔，都是投資人逢低進場的好機會，目前日股本益比 (P/E ratio) 再度修正至 14.0 倍，來到十年平均區間下緣，顯示日股目前極具投資價值。

回顧今年上半年，日經 225 指數在今年 3 月創歷史新高，打破 1989 年 12 月的舊歷史高點紀錄，加上 7 月更迭創歷史新高。隨著日本 PBR 改革助燃日企轉骨，幫助日股享有價值重估 (Re-Rating) 的上漲動能，企業獲利提升、NISA 免稅新制及東證推動的基本面改革，將與資金行情引發「共振效應」。