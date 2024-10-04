〈金價狂飆〉金價坐擁3大利多 瑞銀估2025年Q3飆至2900美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-04 17:22

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黃金今年以來屢創新高，年初以來的漲幅達到 29%，瑞銀財富管理投資總監辦公室 (CIO) 今 (4) 日宣布上調 2024 年底金價預測由 2600 美元 / 盎司上調至 2750 美元，2025 年 Q3 會上到 2900 美元 / 盎司。瑞銀支持金價未來 6-12 月持續上揚的 3 大理由：美國實際收益率下行帶動黃金投資需求；珠寶將出現季節性需求；全球央行持續購買黃金。

瑞銀 CIO 表示，金價已升破原先預估的年底目標價每盎司 2600 美元。根據世界黃金協會歷史數據，美聯準會首次降息後的 6 個月時間內金價上漲幅度高達 10%，在目前金價持續看漲下，代表原先預測的目標價需要再修正。

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由於全球地緣衝突加劇、美元和 10 年期美債收益率下跌，金價於 9 月 24 日再創新高，升至 2,670 美元 / 盎司。考慮到淩厲的漲勢，不排除金價短期內可能進行整理，但今年內回跌均為時短暫，幅度也不深。事實上，今年以來投資者一路追高黃金。

瑞銀 CIO 對黃金繼續保持看好，並上調對金價的預期，將 2024 年年底目標價由 2600 美元 / 盎司上調至 2750 美元，2025 年年中由 2700 美元 / 盎司調高至 2850 美元。

根據世界黃金協會的數據，歷史而言，在美聯準會首次降息後的六個月內金價上漲了 10%。在美聯準會降息初期，金價即已升破瑞銀此前的預期。考慮到接下來的美國大選的不確定性以及黃金 ETF 持續流入，到年底前進一步漲勢可期。

另一方面，儘管瑞士黃金出口數據顯示中國對黃金的需求有所減弱，但瑞銀認為，這更多是由於中國對黃金的進口額已接近上限，而不是因投資者需求下降。