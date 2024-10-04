〈焦點股〉三大權值股不畏颱風領頭衝 市值型ETF力守盤上

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-04 12:10

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台股因山陀兒颱風休市 2 天，投資人終於等到周五 (10/4) 開盤，但加權指數午盤前稍微震盪，靠著三大權值股領頭支撐，台積電早盤上揚 14 元，鴻海、聯發科同步走揚，多檔市值型 ETF 雖一度翻黑，仍爭氣緩步上衝，包括國泰台灣領袖 50(00922-TW)、元大台灣 50(0050-TW)、富邦台 50(006208-TW) 皆力守盤上。

其中，又以 00922 廣受投資喜愛，成交量突破萬張，狠甩其他市值型 ETF 標的，是今天交易最熱絡的市值型 ETF。00922 規模衝上 132 億元，統計至 9 月底，已有 7.3 萬受益人，日前第一階段預估配息出爐，每單位配發 1 元，創下成立以來新高紀錄，年化配息率達 9.23%，等於投資人持有 10 張，就能幫自己加薪 1 萬元，想參與除息的投資人，記得在 10/16 前買進，配息將在 11/12 發放。

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ETF 專家指出，從選股邏輯來看，00922 緊跟趨勢，精選大市值、獲利佳且致力低碳轉型的台灣龍頭企業。根據高盛銀行估計，從台灣十大 ODM 與品牌廠營收數據，發現了三大趨勢，包含 AI 伺服器快速成長、iPhone 新機週期展開、PC 產業進入旺季，並看好鴻海、緯創、華碩、廣達、奇鋐等供應鏈大廠，讓持有這些標的的 00922 連帶受惠。

市場達人進一步分析，美國總統拜登日前簽署一項法案，部分接受晶片法案補助的半導體廠，能免除聯邦環境審查，台積電亞利桑那州廠可望受惠，後續建廠進度會更順利，這對半導體族群持股達 44% 的國泰 00922 來說，無疑是一大利多，加上今年第四季到明年第一季的投資主旋律，仍會是 AI 及半導體，後市表現可以期待。