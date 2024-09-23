債券ETF價跌債主心慌慌 專家建議看長線、宜採股六債四

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-23 11:41

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美國宣布降息後，債券 ETF 價格連 3 個交易日下挫，讓不少「債主」心好急，日前有網友在 Dcard 發文，從上個月開始，陸續把部分股票換成債券 ETF，主要買進國泰 20 年美債 (00687B-TW)，股債配置約是一比一，很猶豫是否要減少手中的持債比例。市場專家認為，降息循環已經啟動，長線而言，未來債市成長空間可期。

專家指出，市場現今對經濟數據信心略為不足，還有美選變動因素，股市仍有震盪風險，債券仍有配置必要性，建議能採用股六債四的比例，其中長天期美債 ETF，因其違約風險低，且對利率敏感度高，被視為是「無風險資產」，加上資本利得空間可望高於短債，成為投資債市首選。

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此外，也有網友留言建議，現在賣了債券 ETF 會吃虧，不要減碼，耐心等待年底的降息機會，相信明年會有好獲利；還有網友說，正準備籌錢要趁低檔再加碼買進 00687B，「穩定配息 4-5% 很香的」；甚至有人看好「00687B 目標價 50 元」。

觀察周增債券 ETF 受益人數前五名，國泰 00687B 以周增 1.1 萬人奪下冠軍，成為投資人最愛標的，今 (23) 日盤中微幅下修，見到 32.42 元左右，吸引許多人趁勢加碼，規模已突破 2406 億元。