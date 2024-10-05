〈熱門股〉淘帝-KY挾中概題材連2周強彈 創10個月來新高價
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-05 09:10
中國當局重手降息、降準救經濟，激勵近期陸股強彈，中概股也跟進大漲，嬰童服飾品牌商淘帝 - KY(2929-TW) 本周強彈達 23%，兩周來合計漲幅逾 40%，創 1 月以來高點。
淘帝前 8 月合併營收 11.51 億元，年減 12.15%，不過，淘帝表示，正積極推動旗下線下代理商進行線上銷售業務，並將實體門市結合社群媒體直播推廣、直播電商團隊、自有網紅主播和優質 MCN(多頻道互聯網路平臺) 機構等渠道，來有效觸達目標客戶群。
據 Mordor Intelligence 報告指出，去年中國童裝市場規模為 539.2 億美元，預計 2028 年達 796.6 億美元，年複合成長率為 8.12%，整體市場仍在擴張中。
淘帝強調，積極提升旗下 TOPBI 品牌產品於童裝市場競爭力，以求增加 TOPBI 品牌童裝款式豐富度、時尚度等設計，力拚擴大消費族群和回購率。
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