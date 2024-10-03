中國資產繼續大漲 美國中概股突破8,000點
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-03 09:00
中國資產繼續大漲，美國那斯達克中國金龍指數周三（2 日）收盤突破 8,000 點，是 2023 年 2 月以來收盤首次站上 8,000 點上方。
據《證券時報》報導，美國熱門中概股普遍上漲，那斯達克中國金龍指數勁揚 4.93%，收盤漲破 8,000 點，連續第五個交易日走高。
個股方面，金山雲 (03896-HK) 漲逾 20%，嗶哩嗶哩 (BILI-US) 漲約 11%，網易 (NTES-US) 、騰訊音樂 (01698-HK) 漲逾 7%，愛奇藝 (IQ-US) 漲逾 5%，富途控股 (FUTU-US) 漲近 5%，拼多多 (PDD-US) 、虎牙 (HUYA-US) 、理想汽車 (LI-US) 、京東 (JD-US) (09618-HK) 、百度 (BIDU-US) 、唯品會 (VIPS-US) 漲逾 4%。
此外，中國資產 ETF 亦走高，3 倍做多富時中國 ETF-Direxion 漲逾 21%，2 倍做多滬深 300ETF-Direxion 漲逾 15%，2 倍做多富時中國 50ETF-ProShares 漲逾 14%，中概互聯網 ETF-kraneshares 漲逾 6%，中國大型股 ETF-iShares 漲逾 7%。
美股三大股指周三小幅收漲。道指漲 0.09%，報 42,196.52 點；那指漲 0.08%，報 17,925.12 點；標普 500 指數漲 0.01%，報 5,709.54 點。
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