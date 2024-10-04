中概股續獲青睞！攜程美股盤前升8% 「中國龍」ETF續飆15%連兩日強漲

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-04 17:16

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中概股持續在華爾街大放異彩，攜程在美股周五 (4 日) 盤前上漲 8%，理想汽車漲超 6%，京東與富途均漲逾 5%，阿里巴巴跟百度亦走漲近 4%，一檔周四 (3 日) 才在美股掛牌的「中國龍」ETF 也在盤前續漲逾 15% 至每股 29 美元。

該 ETF 全稱為 Roundhill China Dragons ETF(DRAG-US) ，主要追蹤 5 到 10 家最大且最具創新性的中國科技公司，每個標的配置權重基本相同，發行機構 Roundhill Investments 統稱這些公司為「中國龍」。

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發行機構指出，DRAG 是有史以來第一個提供對中國科技龍頭精確投資的 ETF。該 ETF 成分股包括騰訊、拼多多、阿裡巴巴、美團、比亞迪、小米、京東、百度和網易 9 家公司。

Roundhill Investments 專注於提供創新的 ETF，在該投資公司推出的近 20 檔 ETF 中，目前表現最好的是 7.8 億美元規模的 Roundhill Magnificent Seven ETF(MAGS-US) ，該 ETF 追蹤的是美國科技七巨頭股票，於 2023 年 4 月推出。該公司將 MAGS 視為「中國龍」ETF 的美國版本。

Roundhill Investments 表示，DRAG 將投資於中國公司的 ADR 或衍生工具，並每季度重新平衡一次。截至該 ETF 上市時，上述 9 家中國科技公司總體上通過規模經濟、堅實基本面和相較於同行的快速增長，展現出競爭優勢。

在中國國慶日前一周，中國股市在一系列重磅政策措施推出後強勢上漲，外國資產管理公司和避險基金紛紛以創紀錄速度湧入中國資產，在海外上市的中國 ETF 規模也迅速飆升，有的中國資產 ETF 價格已翻倍。

雖然美股周四有所回檔，但 3 倍做多富時中國 ETF-Direxion(YINN-US) 價格已較 9 月低點上漲逾 130%，同樣走出翻倍行情的還有 2 倍做多中國互聯網股票 ETF-Direxion(CWEB-US) ，另外 2 倍做多滬深 300ETF-Direxion(CHAU-US) 累計漲超 80%，KraneShares 中國海外互聯網 ETF(KWEB-US) 、景順中國科技 ETF-(CQQQ-US) 漲幅接近 50%。

截至周三，KraneShares 中國海外互聯網 ETF 規模已迅速升至 79.15 億美元，高於 8 月底的 41.77 億美元，一個多月的時間規模增加近倍。

此外，MSCI 中國 ETF-iShares(MCHI-US) 和 iShares 中國大盤 ETF(FXI-US) 的規模也快速漲至 61.03 億美元和 58.2 億美元。