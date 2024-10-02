中國股市狂歡 華爾街中概股空頭因此損失數十億美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-02 17:20

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上周之前，「做空中概股」一直是華爾街廣受歡迎的交易，但隨著北京當局暴力救市，讓一票空頭措手不及。

據 S3 Partners 發布的報告，刺激政策推動中國股票強勢反攻，已經導致做空在美上市中概股的交易者損失約 69 億美元。

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受一系列刺激政策組合拳提振，中國 A 股滬深 300 指數自 9 月 13 日低點已經漲超 27%，追蹤中概股表現的那斯達克金龍中國指數則飆升逾 36%。市場分析公司 S3 Partners 的數據顯示，這一驚人漲幅導致中概股空頭今年以來約 37 億美元收益一夕蒸發，還面臨約 32 億美元的帳面損失。

S3 預測分析部門的董事總經理 Ihor Dusaniwsky 在報告中表示，自強勁反彈以來，做空中概股的交易已經退潮，空頭原本可觀的利潤迅速消失。

在北京意外推出強刺激之前，做空中國股票是一項頗受歡迎的策略，不少市場觀察者低配中國股票，甚至有人將其稱為「不可投資」。就在上月，美國銀行全球基金經理調查顯示，19% 的受訪者表示做空中國股票是最擁擠的交易，僅次於做多所謂的美國「七大科技股」。

數據顯示，即使在美上市的中概股強勁反彈後，空頭並未急於回補部位。然而，S3 預計，如果市場繼續上漲，將出現「大規模的空頭回補」，這將進一步推高股價。