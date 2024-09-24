MSI微星科技參展東京電玩展 展現全方位電競實力
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-24 10:22
PC 品牌微星 (2377-TW) 將於 9 月 26 日至 29 日參加在日本千葉市舉辦的東京電玩展 (TGS)2024，將會展示微星最新的電競產品，並展現全方位的硬體實力。
MSI 微星科技將在展會展出多款重磅產品，旗艦級 Titan 18 HX 電競筆電搭載頂級規格，提供專業級運算能。Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport 電競筆電則融合尖端技術與奢華設計。針對追求輕薄的玩家，Cyborg 14 電競筆電以半透明設計展現個性。
MSI 推出了全球首款搭載 Intel Core Ultra 處理器的高效能電競掌機 Claw A1M，展現品牌在新興市場的創新能力；在顯卡領域，微星的 RTX 40 Series GAMING SLIM 電競顯卡為玩家提供強勁性能。
存儲方面，SPATIUM M580 PCIe 5.0 NVMe M.2 FROZR 固態硬碟以高達 14.6 GB/s 的讀取速度引人注目；新世代周邊產品線中的 VERSA 滑鼠和 FORCE 控制器專為長時間遊戲設計，提升玩家體驗。
顯示器產品線中，MPG 271QRX QD-OLED 電競顯示器擁有 2K 解析度和 360Hz 刷新率，為玩家帶來極致視覺享受；主機板方面，AMD X870(E) 系列搭載 EZ DIY 功能，並支援 Wi-Fi 7 和 5G LAN，滿足高端玩家需求。
微星科技行銷副總經理程惠正表示，東京電玩展不僅是展示技術創新的舞台，更是推動全球產業交流的橋樑，隨著 AI 技術的導入，電競產業正進入新紀元，未來將成為連接虛擬與現實世界的媒介。
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