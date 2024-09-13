台泥首度發CB 集團海內外大募資近300億元強化財務結構

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-13 22:06

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台泥 (1101-TW) 今 (13) 日晚間公告，臨時董事會決議將首次於國內發行可持續發展連結的可轉公司債(CB)，總面額上限新台幣 80 億元，以及發行海外無擔保轉換公司債(ECB)，發行總額上限 3.5 億美元(約新台幣 112 億元)。

台泥說明，CB 資金用途為償還銀行借款、ECB 則用以現金增資荷蘭子公司 Taiwan Cement (Dutch) Holdings B.V.(TCDH)。同時，TCDH 將發行綠色歐元公司債 (Euro Green Bond)，上限 3 億歐元 (約新台幣 106 億元)，台泥將成為台灣第一家在歐洲發行歐元綠色公司債的企業。

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台泥表示，增資 TCDH 及 TCDH 發行綠色歐元公司債，是了為償還今年 3 月擴大土葡低碳水泥投資之借款，以強化財務結構，集團於歐元資本市場發行債券，不僅可以讓資金來源多元化，減少利息支出，並配合歐洲子公司的歐元收入發行歐元債券，減少匯兌風險。

台泥指出，綠色籌資代表公司將投入更多資金用於對環境友善的減碳及綠色資本支出，過去兩年台泥皆透過 GDR 海外存託憑證籌資，此次於國內以及歐洲皆選擇可轉換公司債，預期可有效控制股本擴張，減輕稀釋每股純益。