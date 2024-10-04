〈智慧能源週〉大東電展示特高壓電纜實績 2025年掛牌上市

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-04 13:27

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大東電 (1623-TW) 今 (4) 日參與智慧能源周，並於展會中展示旗下特高壓電纜的實績，董事長林志明也分享，再生能源的多元性與穩定性非常重要，也看好整體產業發展，力拚明年掛牌上市。

林志明說，「供電穩定」是大東電的核心目標，尤其面對科技快速發展，需提升能源的多元性與穩定性，看好整個產業的發展。

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林志明進一步表示，大東電 2022 年向芬蘭 Maillefer 購入的 CDCC2 機器已經抵達廠區，並進行裝機，最新一代設備機頭設計更為先進，生產效率與低能耗、低碳排皆較過去提升，成為更先進的製程產線，效率較上一世代高出 1.5 倍，未來可大幅提高 345kV 電纜生產量，以因應目前特高壓電纜供不應求的情況。

受惠台灣能源轉型商機，東電 8 月營收達 6.5 億元，月增 47.06%，年增 56.5%，累計 1 至 8 月營收達 35.7 億元，年增 28.9%，後續隨新產線量產，預計將挹注更多成長動能，並在明年掛牌上市。