水泥雙雄8月營收 台泥續創同期高 亞泥持穩繳雙增
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-10 16:48
水泥雙雄今 (10) 日公告 8 月營收，台泥 (1101-TW) 營收 130 億元，月減 9.8%，年增 38.6%，創同期高；亞泥 (1102-TW) 營收 67.34 億元月增 0.2%、年增 4%，則繳出雙增表現。
累計台泥前 8 月營收 922.66 億元，年增 27.8%；台泥指出，中國大陸水泥市場供過於求、營收減少，但台灣水泥市場營收仍較去年同期成長；此外，3 月合併的葡萄牙 Cimpor 和土耳其 OYAK，截至 8 月為止已貢獻約 300 億元營收。
其他事業體方面，台泥所屬和平電力自 7 月起供電恢復正常、台泥旗下台泥綠能、台泥儲能營收都較去年同期成長，所屬達和航運也受惠於船運量提升，對 8 月營收有所貢獻。
亞泥累計前 8 月營收 489.41 億元，年增 8.6%；亞泥說明，8 月中國大陸水泥銷量與營收皆較上月成長；台灣方面，子公司亞東預拌、嘉惠電力發電度數增長，遠龍不鏽鋼銷量上升，營收表現均優於去年同期。
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