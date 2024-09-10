水泥雙雄8月營收 台泥續創同期高 亞泥持穩繳雙增

累計台泥前 8 月營收 922.66 億元，年增 27.8%；台泥指出，中國大陸水泥市場供過於求、營收減少，但台灣水泥市場營收仍較去年同期成長；此外，3 月合併的葡萄牙 Cimpor 和土耳其 OYAK，截至 8 月為止已貢獻約 300 億元營收。

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其他事業體方面，台泥所屬和平電力自 7 月起供電恢復正常、台泥旗下台泥綠能、台泥儲能營收都較去年同期成長，所屬達和航運也受惠於船運量提升，對 8 月營收有所貢獻。