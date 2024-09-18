台泥最新TNFD自然相關財務揭露報告 低碳產品與服務營收逾405億元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-18 13:18

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台泥 (1101-TW) 發布最新 TNFD 自然相關財務揭露報告，因低碳新能源轉型計畫，逐步採替代循環新技術，減少自然資源使用、提升再生能源與利用模式及增加水資源循環效率等，2023 年所創造之低碳產品與服務營收超過 405 億元，佔合併總營收 37%。

台泥說明，自然相關機會財務評估分為四大項，第一、以替代能資源所提供之低碳產品與服務收益，逾 405 億元；第二、因減少使用石灰石、煤炭、太陽能自發自用、餘熱發電與增加回收水等，節省內部成本逾 27 億；第三、因替代能資源相對減碳之擬制性減少碳費成本與創造碳交易可能之收益，逾 5 億元。

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最後則是生態正向影響價值，包含對生態系統及人類的有益影響，如降低二氧化碳排放、保種中心提供新藥效益及礦區復育生態系服務價值等，內外部減碳效益達 220 萬噸當量，其中所有財務資訊皆與 2023 永續報告書、2023 年報及 IFRS 永續及氣候財務揭露專章一致。

台泥首度針對低碳與新能源轉型過程中，所驅動之自然相關機會進行財務評估，與台大森林環境暨資源學系合作，依 TNFD 正式版架構進行港、電、廠、礦四合一 LEAP 分析，並採世界企業永續發展協會 WBCSD 推出之水泥業專屬方法學 NIA，設定 2040 年為台泥自然淨正向影響 NPI 的時間點。

透過 TNFD 架構除檢視可能面臨的自然風險，同時將長期投入之自然機會包括替代原料、替代燃料、替代能源、水資源回收與自然生態保育等五項自然機會，進行量化評估，台泥也是國內第一個明確訂定自然正成長路徑之企業。