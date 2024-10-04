〈智慧能源週〉大同電力事業在手訂單達150億 持續布局海外

大同 ( 2371-TW ) 今 (4) 日參展智慧能源周，總經理沈柏延接受媒體訪問，透露目前大同旗下電力事業在手訂單達 150 億元，且將持續布局海外，並聚焦東南亞、日本與美國市場，進一步拓展電力事業。

沈柏延說明，目前 150 億元的在手訂單中，其中有 105 億元為變壓器訂單，而台電強韌電網計畫相關訂單則約占 7 成。