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〈智慧能源週〉大同電力事業在手訂單達150億 持續布局海外

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-04 15:09

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大同總經理沈柏延。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

大同 (2371-TW) 今 (4) 日參展智慧能源周，總經理沈柏延接受媒體訪問，透露目前大同旗下電力事業在手訂單達 150 億元，且將持續布局海外，並聚焦東南亞、日本與美國市場，進一步拓展電力事業。 

沈柏延說明，目前 150 億元的在手訂單中，其中有 105 億元為變壓器訂單，而台電強韌電網計畫相關訂單則約占 7 成。 


目前大同電力事業比重，台灣約占 8 成，海外則占 2 成，沈柏延也提到，大同近年積極布局海外，且聚焦東南亞、日本與美國市場。東南亞市場著越越南、印尼；日本市場著重電表、馬達以及變壓器等產品；美國市場則將重點放在馬達及變壓器產品。 

沈柏延表示，目前觀察美國市場電力需求較台灣大，因此大同也正在強化業務組織，積極尋找通路、銷售與代理商等合作夥伴，希望進一步創造更多商機。 

大同於智慧能源周結合旗下電力事業群，以及新能源事業大同智能、系統整合事業大世科 (8099-TW)，以集團電力新能源專業提供產業一站式整合服務，透過大同高效省電的節能電力設備、光充儲整合運用，以及智慧化系統協助企業達到高效益的減碳。 

 

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大同智慧能源周電力事業台電強韌電網計畫變壓器

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