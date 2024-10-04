石破茂突然「鷹轉鴿」 為日元套利交易大開綠燈

鉅亨網編輯林羿君 2024-10-04 09:30

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石破茂 3 日表示，日本經濟尚未準備好迎接進一步的升息，這番言論鼓舞了交易員的信心，正在重新增加預期日元走軟的投機部位。

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加拿大皇家銀行資本市場、瑞穗證券等機構認爲，日元兌美元匯率可能回落至 150 至 155 日元的水準，這將增強透過利潤豐厚但風險較大的套利交易出售日元以購買高收益資產的吸引力。

ATFX Global Markets 的 Nick Twidale 在談到套利交易時表示，「它又回來了。新首相實際上是暫時為市場開了拋售日元的綠燈。」

數據顯示，日元匯率週三收盤創下逾兩年最大跌幅，此前石破茂的警告令投資者措手不及，市場先前普遍認為他支持日本貨幣緊縮。交換市場交易員將日本央行 12 月升息的可能性從 26% 降至約 22%，這為交易員出售日元提供了新的動力。

這項發展也使人們關注日本 4.4 兆美元的海外資產，以及日本央行升息放緩的風險如何影響資本回流。雖然有些人認為這些投資代表了一個巨大的套利交易，但這些投資往往是長期的，與投機部位不同。

Bloomberg Markets Live 策略師 Mary Nicola 表示，既然石破茂已經表示日本經濟還沒有爲進一步升息做好準備，交易員就可以在大選前重建套利交易的部位。