美東碼頭工人大罷工 業界人士：罷工維持兩周 負面影響持續到明年

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-03 11:00

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美東碼頭工人發動大罷工，經濟學家正試圖量化從波士頓到休士頓每個主要海上貿易門戶關閉造成的損失：每天損失從 10 億美元到 50 億美元不等。

美國東海岸和墨西哥灣沿岸碼頭工人周二（1 日）開始了近 50 年來首次大規模罷工，在新勞動合約談判破裂後，美國全國約一半遠洋運輸被迫中斷。

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據《第一財經》周三報導，美國航運業人士都不認為罷工會很快落幕。

在美國加州長年從事美線運輸的羅杰表示，俗稱的東岸實際上代表東岸和墨西哥灣，即從最北的波士頓到最南的休士頓碼頭都會被波及，東岸墨灣碼頭每周大概處理 50 萬個 20 英尺貨櫃（TEU），罷工的影響的確很大。

羅杰說，留給船東的預案不多，是否改掛港口，取決於對罷工時間長短的判斷。如果罷工幾天就結束了，沒必要改港。假如船東最後選擇在錨地等泊，一旦碼頭重開，預料各地港務局會按照 2021～2022 年大塞港事件處理方式，安排卸船次序。

他預判：「業界普遍共識是，罷工一周帶來的影響需要 4～6 周恢復，如果不幸維持兩周或以上，負面影響將持續到明年。」