iPhone 16上市 大小摩都嫌 蘋果高層此持出脫持股？庫克就愛10月賣股

鉅亨網編譯許家華 綜合外電 2024-10-04 13:37

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美股周四 (3 日) 三大指數集體收低，那斯達克中國金龍指數同樣回調，當日收跌 2.37%，結束五連漲。

從消息來看，美國隔日 (周五) 將公佈 9 月非農就業報告，這份報告將為聯準會(Fed) 短期內政策帶來重要指引。美股周四下跌，凸顯部分投資人在 9 月非農就業報告公佈前緊張不安。

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根據美國證券交易委員會（SEC）披露的一份文件，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克日前出售 223986 股蘋果股票後，總計套現約 5027.6 萬美元。

iPhone 16 需求黯淡 閹割版 AI 功能不受青睞

此回拋售適逢 iPhone 16 上市大事，但該系列新機卻遭各券商投行大批不夠吸睛，大摩 9 月下旬指出， iPhone 16 系列的交貨周期，較過去 3 個 iPhone 的交貨周期縮短，可謂自 iPhone 12 以來最不受歡迎的新機。(詳見報導)

無獨有偶，小摩周四也發布報告，稱在分析用戶回饋及 iPhone 16 系列銷售數據後顯示，蘋果的 Apple Intelligence 功能並未如預期般推動該系列手機的銷售成長，因其 AI 功能目前尚未全面解鎖，因此對初期訂單的吸引力有限，不是消費者換機的前五大考量點之一。

巴克萊分析師周二（1 日）報告指出，針對 iPhone 供應鏈調查發現，因為需求低於預期，蘋果可能削減了本季 iPhone 16 產量，關鍵晶片零件供應商被大幅砍單，因此他們將蘋果目標價下砍 20% 至每股 186 美元，是目前分析師給予的最低目標價之一。

庫克就愛 10 月賣蘋果持股

然而，對庫克而言，拋售持股這一舉動並不罕見，因為他經常在 10 月出售蘋果股票。例如，2023 年，庫克透過出售蘋果股票獲得了約 4150 萬美元的收益。庫克還在 2024 年 4 月出售大量蘋果股票，賺得約 1600 萬美元收益。

本次同時出售蘋果股票的還有營運長 Jeff Williams，他出售了 59370 股股票，價值 1350 萬美元；零售高級副總裁 Deirdre O"Brien 出售了 61019 股股票，價值 1380 萬美元；蘋果總法律顧問、法律與全球安全高級副總裁 Katherine Adams 出售了 61019 股股票，價值 1380 萬美元。

本周稍早，庫克還獲得 219502 股額外的蘋果股票。其中，54876 股計畫於 2027 年、2028 年和 2029 年 4 月以三分之一的增量授予。剩餘的 164626 股是基於業績的，將於 2027 年 10 月 1 日授予。截至 2024 年初，庫克持有超過 300 萬股蘋果股票。未售出的股票價值超過 5 億美元，股票授予構成了他薪酬方案的大部分。

今年以來高階主管密集減持套現的科技公司還有輝達 (NVDA-US)。根據 Washington Service 數據，輝達高層和董事在 2024 年減持了近 1100 萬股股票，是計入拆股影響後至少 2020 年以來減持最多的一年，但在輝達 245 億股流通股中所佔比例微乎其微。