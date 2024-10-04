營收速報 - 欣巴巴(9906)9月營收1.50億元年增率高達999999.99％
鉅亨網新聞中心 2024-10-04 10:15
欣巴巴(9906-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣1.50億元，年增率999999.99%，月增率-77.82%。
今年1-9月累計營收為29.43億元，累計年增率-18.63%。
最新價為142.5元，近5日股價下跌-0.67%，相關建材營造下跌-0.12%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-446 張
- 外資買賣超：-503 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+57 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|1.50億
|0%
|-78%
|24/8
|6.77億
|9198%
|-51%
|24/7
|13.93億
|206%
|208%
|24/6
|4.52億
|-42%
|159%
|24/5
|1.75億
|-82%
|1701%
|24/4
|970萬
|-99%
|-49%
欣巴巴(9906-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。室內裝潢設計施工承包業務。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
下一篇