〈電價調漲〉漲14%讓業界反彈？卓揆：台電再細部了解並和產業溝通

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-01 11:52

‌



昨日電價審議會決議 10/16 起產業電價平均調幅 12.5%，部分用電大戶調幅最高達 14%，面對許多產業界的反彈聲浪，行政院長卓榮泰今 (1) 日至立院施政報告前表示，電價審議會真的是為電價調整「做了最好的一個決定」，且已符合四大原則，強調經濟部和台電這幾天會和產業界進行溝通，同時對細部產業電價再進行了解和調整。

卓榮泰首先指出，在電價審議過程中, 委員們經過很縝密的思考，多方面收集資料, 可以說是為電價調整「做了最好的一個決定」，台電數次在會議中都有提到，對於電價的調整需考慮幾項因素，第一個反應成本。第二照顧民生，第三穩定物價，最後是節能減碳。

‌



卓榮泰表示，整個審議的過程皆符合這幾項的原則, 最後決議調幅比較高的大戶工業用電，調整後電價也比亞洲鄰近相關的國家還要低，但同時較接近台電的成本。至於民生用電凍漲，即符合照顧民生、穩定物價的原則，對於小商家則維持原價，在有些產業大類的分項上，有的調 14%、有的調 7%。

卓榮泰進一步指出，容許台電有幾天時間針對一些細部行業的電價再進行調整，而這些調整，經濟部跟台電會在尊重審議委員會的前提底下，再去更細部的瞭解，同時也跟所有的業界跟產業界進行溝通。他強調，行政院會組成節約用電的團隊去幫助各個產業，實際上的節約用電，意即所謂的 ESCO 團隊，包括經濟部與環境部都在積極準備當中。