〈電價調漲〉10/16起產業用電調漲12.5% 民生內需產業凍漲 影響今年CPI 0.03%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-30 18:23

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經濟部今（30）日召開 113 年第 2 次電價費率審議會，審議下半年的電價費率。審議會決議就台電原提案產業用電調漲 14%，調整為平均調漲 12.5%，調漲後為 4.29 元 / 度，並同時針對用電或產值衰退的產業採分級制，採凍漲或減半調漲 7%，調整後電價將從 10 月 16 日開始實施，10/16 實施新電價後截至年底僅 2.5 個月，換算對今年物價 CPI 影響為 0.03%。

經濟部次長連錦漳表示，產業用電部分，平均調整產業電價 12.5%，調價後產業用電均價為 4.29 元 / 度，但仍低於主要出口競爭國家韓國的工業電價，112 年均價 4.53 元 / 度及 113 年上半年均價 4.65 元 / 度。預估此次電價調漲後，截至今年底的 2.5 月，將可挹注台電約 150 億元，對其虧損有些許幫助。

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針對電價調漲後對物價影響，連錦漳表示，電價調漲後，包括直接和間接影響，將使全年 CPI 上揚 0.151%，但因 10/16 實施新電價後，截至年底僅 2.5 個月，故對今年物價影響僅 0.03%。



連錦漳指出，審議會在討論產業電價調整措施時，委員提議考量民生內需產業與國內物價關係密切，如食品 (含加工及零售)、攤販集中市場、量販店、超商及超市等，建議凍漲。

連錦漳說明，前述建議在審議會充分討論後，決議民生內需產業不調整，產業以用電衰退 5% 以上，且產值或銷售額衰退 15% 以上者凍漲；用電衰退 5% 以上，且產值或銷售額衰退未達 15% 者，及用電衰退未達 5% 且產值 / 銷售額衰退 15% 以上者，則減半為 7%，以緩和電價調整對產業影響。