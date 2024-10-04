桓鼎-KY興訟 對董事張建智提告表示將捍衛公司資產

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-04 11:10

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桓鼎 - KY(5543-TW) 雖然將在 11 月 20 日提前進行全面董事改選，但董事之間的爭端仍不斷，繼前董事長張建智跨海提告之後，今 (4) 日由桓鼎 - KY 發布重大訊息指出，3 日晚間已針對張建智變更桓鼎 - KY100% 投資中國大陸的崇佑新材料公司所有權，向台北地檢署正式提告。

桓鼎 - KY 指出，在此一法律行動中，將不會影響公司 9 月營收資訊及 2024 第三季財報的申報。

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桓鼎 - KY 指出，崇佑新材料公司股權價值高達新台幣 4.19 億元，為桓鼎公司重要之公司資產，已明顯觸犯刑法侵占罪、偽造私文書罪、背信罪，以及證交法特別背信罪。

桓鼎 - KY 強調，目前公司經營權穩定、營運業務一切正常，提告爲全力維護公司員工、供應商、客戶與股東權益。

桓鼎 - KY 指出，桓鼎公司營運長期受到中國內銷金屬建材業務拖累，董事張建智過去一手主導的業務計畫也始終無法達到目標，分別在 2022 年虧損 5,406 萬元、2023 年虧損 8,813 萬元，今年上半年虧損 4,392 萬元。但桓鼎 - KY100% 持有崇佑新材料公司仍為桓鼎的重要資產。