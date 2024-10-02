〈電價調漲〉注意電費單上的行業別 台電：電價凍漲及減半漲幅行業共86類

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-02 13:10

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經濟部於本週一 (30 日) 召開 113 年第 2 次電價費率審議會，決議民生電價凍漲，僅產業電價調整 14％。台電昨 (1) 日正式公告電價凍漲及減半漲幅的產業類別共 86 類，可於電費單上列示的「行業別」自行判斷。另外製造銷售業則看是否符合「用電衰退 5% 以上」及「產值 (銷售額) 衰退 15% 以上」兩條件，均符合者凍漲，符合任一條件，減半調幅為 7%。

此次電價審議會決議，考量民生內需產業與國內物價關係密切，決議民生內需產業不調整，如食品 (含加工及零售)、攤販集中市場、量販店、超商及超市等。

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台電昨 (1) 日公告減半調幅 7% 及凍漲之行業別，非屬上述行業即為調漲 14%，用戶可於電費單上列示之「行業別」，判斷自身行業的電價調整幅度。此外，依照電價審議會決議，調整後電價將從夏月電價結束後 (10 月 16 日) 開始實施，屆時台電將依各行業調幅自動計算，減半或凍漲之用戶皆無須特別申請。

依據台電最新公告，電價凍漲產業有 18 類，包括與民生高度相關的集中市場、量販店、超商超市，以及多種食品加工、製造業、自行車、海洋水運業、信託基金、獸醫業等。電價漲幅 7％產業有 68 類，例如成衣、塑橡膠、化學製品、視聽電子、機汽車零件、建材、電信、保險、期貨、法律、會計、旅行及相關服務業、診所等。



製造業及一般行業部分，依用電及產值 (銷售額) 情況再分類考量，產業「用電衰退 5% 以上」及「產值 (銷售額) 衰退 15% 以上」兩條件，若兩條件均符合之行業則凍漲，符合以上「任一條件」者，則減半調幅為 7%。完全不符合以上條件者，調幅則為 14%。

台電表示，用戶於台電登載之行業別 (代碼) 已於電費單上列示，用戶如有疑義請逕洽台電各區營業處詢問。



另針對醫療院所的部分，台電說明，用電量較小之診所若使用小商家用電，此次同樣凍漲；地區醫院依往例由政府編列預算補助 (2025 年再由健保總額協商時納入成本考量)；區域醫院和大型醫學中心則將以深度節能計畫專案協助，減輕電費負擔。