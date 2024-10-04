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美股

美股重點新聞摘要2024年10月04日

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 07:20

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（圖：REUTERS/TPG）

美 9 月 ISM 非製造業指數升至 54.9 寫 1 年半新高

美國供應管理協會 (ISM) 周四 (3 日) 公布 9 月非製造業指數報 54.9，遠超經濟學家預期的 51.7，也高於 8 月前值 51.5，創一年半以來新高。服務業在美國經濟比重超過三分之二，該數據以 50 作為榮枯線，高於 50 表明擴張，反之則表示萎縮。 (全文詳讀)


美上周初領失業金人數升至 22.5 萬 高於預期

美國勞工部 (DOL) 周四 (3 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數略有攀升，引起市場對就業市場健康狀況擔憂。值得注意的是，颶風海倫 (Helene) 肆虐美國東南部以及波音 (BA-US) 和美東港口罷工可能會扭曲近期就業市場形勢。 (全文詳讀)

美 9 月企業裁員近 7.3 萬人 較 8 月有所下滑

就業諮詢公司 Challenger, Gray & Christmas 周四 (3 日) 公布數據顯示，美國 9 月雇主裁員人數從 8 月創下的 5 個月薪高下滑，不過今年迄今裁員的速度已略高去年同期。(全文詳讀)

英國央行總裁意外放鴿 英鎊跳水

英國央行 (BOE / 英格蘭銀行) 總裁貝利 (Andrew Bailey) 周四 (3 日) 接受《衛報》(The Guardian) 採訪時表示，如果通膨方面的消息持續告捷，就會看到更激進的降息機會。消息傳出後，英鎊跳水跌至 3 周新低。(全文詳讀)

OpenAI 獲 66 億美元融資後 又拿到 40 億美元信貸額度

根據外媒周四 (3 日) 報導，OpenAI 目前擁有由多家金融機構提供的 40 億美元循環信貸額度，使其總流動資金超過 100 億美元。OpenAI 周三剛宣布最近的融資輪中以 1,570 億美元的估值完成融資，從大量投資公司和科技巨擘籌集到的 66 億美元。(全文詳讀)

輝達內部人士賣股套現逾 18 億美元 而且還會繼續賣

《彭博》報導，AI 巨獸輝達的內部人士在今年拋售超過 18 億美元的股票，而且還可能擴大拋售行動。(全文詳讀)

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