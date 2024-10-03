〈港股盤後〉港股結束連六漲 三大指數盤中「V轉」 恒指跌1.47%守住兩萬二大關

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-03 16:53

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連續加速上漲兩週後，香港股市三大指數周四 (3 日) 大幅收低，恒生指數恆生指數(HSI) 盤中一度暴跌超過 4%，恒生科技指數更跌逾 7%，但午盤過後上演「V」型反轉，一度接近平盤，不過終場仍將跌幅大砍逾半。

截至收盤，香港恒生指數收跌 1.47% 至 22113.51 點，恒生科技指數收低 3.46% 至 4978.64 點，國企指數亦收黑 1.58% 至 7914.16 點，紅籌指數 10 月 3 日（週四）也挫跌 2.15% 至 4201.04 點。

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大盤方面，科網股普遍下跌，京東跌逾 7% 領銜，阿里巴巴跌逾 4%，美團則由跌轉漲逾 4%，中國房地產類股更是跌幅居前，世茂集團跌超 25%，汽車股也大幅挫跌，小鵬跌超 7，部分中資券商類股也上演「V 轉」，華泰證券漲近 13%，此外網路醫療、醫藥外包概念股等紛紛走低。

據悉，今早港股大幅回落與市場獲利回吐有關，中泰國際在今日早報中指出，隨著恒生指數上漲至接近去年 1 月初的高點，加上短期估值修復已非常充分，港股波動性料將會顯著增強，不排除有逢高獲利回吐壓力。

今日港股盤中之所以「突變」，興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，港股的震盪來了，恰恰驗證了反轉邏輯，而非曇花一現的一輪反彈。港股和 A 股本月料將從近期的逼空式反彈，轉為更具持續性的震盪反轉。

對於當前行情中短期怎麼走，張憶東指出，短期內快速修復風險偏好，扭轉市場擔憂政策不作為的悲觀預期；中期方面，「政策組合拳」將持續帶來股市環境和經濟環境的改善，港股和 A 股可望從逼空式反彈到震盪持續反轉。

機構股票銷售交易主管黃國雄認為，在週末前及 A 股下週恢復交易前，出現部分資金獲利了結是正常的，景順資產管理公司全球市場策略師木下智也說，恒生指數的驚人漲勢使其接近 2021 年底的水位，因此在刺激政策具體落實前，股價在這一水位暫停上漲是正常的。

展望後市，業內人士也認為，降息降準等貨幣政策發力之後，當前對財政政策預期較高，要看具體落地情況，上市公司逐步披露第三季財報也是關注點。

中信建投陳果表示，港股週期目前呈現結構性上行，資訊科技與非必需消費品板塊的獲利週期修復獨立於國內基本面，與其他類股拉開差距，估值則持續磨底，流動性進入周期較高位，後續核心關注美國經濟衰退風險、科網板塊獲利修復及分紅回購潮帶來估值提升的持續性，以及國內 PMI 走勢對港股週期位置的提示。