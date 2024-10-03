阿里巴巴宣布 砸41億美元回購股票

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-03 16:50

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中國阿里巴巴 (09988-HK) (BABA-US) 周三（2 日）晚間宣布，截至 2024 年 9 月 30 日止季度期間，以 41 億美元的總價回購總計 4.14 億股普通股（相當於 5,200 萬股美國存托股），在美國和香港市場展開股份回購。

據《21 世紀經濟報導》報導，阿里巴巴的公告顯示，截至 2024 年 9 月 30 日止，公司流通的普通股為 186.20 億股（相當於 23.27 億股美國存托股）。相較於 2024 年 6 月 30 日，淨減少 4.05 億股普通股，淨減少比例為 2.1%。

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在董事會授權的股份回購計畫下，阿里巴巴仍餘 220 億美元回購額度，有效期至 2027 年 3 月。

財報數據顯示，阿里巴巴 2025 財年第一季已投入 58 億美元回購 6.13 億股普通股，力度超過去數季。阿里巴巴在 2024 財年累計投入 125 億美元用於回購，回購規模穩居中概股第一。

中金公司認為，股票回購通常被認為是對股價或公司前景信心提升的一個標誌。基於歷史判斷，在市場下跌過程中，股票回購通常會加速，並在市場底部區域達到峰值。