接軌IFRS永續揭露一站到位 櫃買中心提供IPO公司「客製化」模擬路徑圖

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-03 12:22

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為利於申請 IPO 公司了解資本市場永續規範及因應，櫃買中心接軌 IFRS 已自 9 月 30 日起擴大客製化之服務範圍，新增「模擬路徑圖」產製功能，可模擬查詢公司預計掛牌後，依規應辦理的永續報告書公告、溫室氣體盤查及確信、接軌 IFRS 永續揭露準則，暨董事會不同性別董事及獨立董事席次等各項永續政策適用及揭露時程。

為協助上市上櫃公司順利接軌 IFRS 永續揭露準則，櫃買中心偕同證券週邊單位於 112 年共同設立「接軌 IFRS 永續揭露準則專區」（網址：https://isds.tpex.org.tw）提供永續資訊之一站式服務。

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櫃買中心表示，查詢時只要輸入預計申請 IPO 公司之名稱、預計申請及掛牌年度、實收資本額 (淨值) 及產業類別等資訊，即可客製化產製模擬出該公司在現行永續法規下之揭露時程，同時列示永續報告書編製、溫室氣體盤查、年報等永續法規連結，方便使用者查詢，亦可將相關資訊滙出為單一檔案使用。