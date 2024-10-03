OPEC+部長級會議未改12月恢復生產計畫 強調成員國要遵守減產協議

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-03 00:00

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石油輸出國組織與夥伴國 (OPCE+)聯合部長級監督委員會 (JMMC) 周三 (2 日) 維持目前石油產量政策不變，同時強調一些成員國需要進一步減產以彌補先前超出的產量。

石油輸出國組織 (OPEC) 在會後的聲明表示：「JMMC 強調實現完全和規和補償的重要性，此外委員會也會繼續評估油市狀況。」

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過去兩天，OPEC 成員國伊朗對以色列發動攻擊，導致中東長達一年的衝突升級，此後國際油價上漲 5% 以上。但目前每桶 75 美元左右的油價仍比 7 月下跌 14%，因為交易員留意的是中國需求疲軟和美洲供應增加。

截稿前，12 月到期的布蘭特原油期貨上漲 1.13%，至每桶 74.39 美元；11 月到期的西德州原油期貨上漲 1.19%，至每桶 70.66 美元。

在經歷了多年的惡性通貨膨脹之後，油價的回落讓消費者鬆了一口氣，同時也讓央行得以降低利率，但這對 OPEC + 構成財政威脅。

沙烏地阿拉伯本周大幅下調經濟成長預期並料預算赤字將高於先前的估計，因為該國改革經濟的成本超過了收入。與此同時，俄羅斯依靠能源收入為總統普丁對烏克蘭的戰爭提供資金。

據不願透露姓名的與會代表稱，周三的 JMMC 會議主要集中討論伊拉克、哈薩克和俄羅斯未能履行削減產量協議的問題。

雖然這些國家「重申他們對協議的堅定承諾」，但他們大多繼續將產量提高到高於配額的水準，而且還沒有開始額外減產作為對作弊行為的補償。這些國家曾在 9 月舉行單獨的研討會，討論產量水準。

OPEC + 還有幾個星期的時間來決定是否要繼續 12 月的增產計畫。各國部長定於 12 月 1 日開會，審議明年的政策。

隨著石油市場進一步惡化，包括摩根大通 (JPM-US) 和花旗集團 (C-US) 在內的分析師對 OPEC + 是否會按計畫增加供應表示懷疑。