信邦9月、Q3營收繳雙增 均創同期新高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-02 17:15

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連接線大廠信邦 (3023-TW) 今 (2) 日公告 9 月營收 28.58 億元，創歷史同期新高，月增 1.66%、年增 2%；第三季營收 84.7 億元，同樣為同期最佳，季增近 1%、年增 2.5%，累計前三季營收 248.78 億元，年減 2.6%。

信邦指出，9 月營收之成長，係醫療、汽車及綠能等產業之銷售分別較 8 月成長 1.06%、4.33% 及 14.60%。

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累計前 9 月來看，醫療及健康照護產業減少 3.52%、汽車產業減少 7.87%、綠能產業減少 12.47%、工業應用產業成長 1.32%、通訊及電子週邊產業成長 12.95%。

五大產業應用銷售分佈來看，信邦表示，工業應用產業佔合併營收 28.85%；綠能產業佔 27.80%；通訊及電子週邊產業佔 21.05%；汽車產業佔 14.01%；醫療及健康照護產業佔 8.29%。