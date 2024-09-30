〈電價調漲〉工業電價調漲最快10月中實施 審議會下午5時公布新電價

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-30 11:59

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今年度第二次電價審議委員會於今 (30) 日召開，經濟部將在會後公布調漲幅度。據台電預擬版本，產業電價平均漲幅 14%，用電大戶漲幅較高，針對景氣不佳、用電量衰退的產業，電價調幅減半，預估新電價通過後，最快於 10 月中實施。

經濟部指出，113 年第 2 次電價費率審議會由次長連錦漳今日主持，審議 113 年下半年電價費率，預計下午 5 時對外公布審議結果、調漲方案。新電價實施時間將銜接工業用戶夏月電價截止日後，最快將自 10 月 16 日起實施。電價調漲方案最終由審議會決定。

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台電爭取千億撥補，立法院尚未通過，為優先照顧逾千萬民生用戶，台電擬凍漲住宅用戶電價，平均住宅電價維持每度 2.77 元，與物價高度連動的食品製造業、攤販集中市場等也凍漲。產業電價平均漲幅以 15％為上限，用電大戶漲幅較高，針對今年上半年用電衰退 5% 業別調幅將減半，影響戶數約 3.5 萬戶。

台電負債比已達 93％，截至 7 月底累虧 4348 億元，過去 3 年工業電價雖有調漲，但都未調足額，光工業電價，台電就吸收近 4 千億元，目前平均電價約 3.81 元，與合理電價 3.95 元仍有落差。