〈電價調漲〉工業用電漲12.5%民生用電凍漲 童子賢：不錯的折衷方案

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-01 16:53

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經濟部電價費率審議會昨 (30) 日拍板電價漲幅，工業用電平均電價漲 12.5%，民生用電則凍漲，對此和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (1) 日指出，多年來台灣電價偏低，認為此次的漲幅算是不錯的折衷方案。

童子賢今天出席 ESG 投資論壇，接受媒體訪問談到電價調漲議題，指出工業用電約占整體用電達 60%，且工業出口又占出口總值的最大宗，而台灣電價偏低，其實是在補貼工業出口，讓出口的對象享受台灣的低廉電價。

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童子賢認為，這樣的現象會進一步造成台電虧損，最終仍需稅收填補虧損缺口，因此若電價低廉的狀況持續下去的話，會扭曲台電的成本結構。基於此，童子賢贊成適當調漲電價，也補充出口廠商遲早需要逐漸適應合理漲價後的電價成本。

不過對於工業平均電價漲幅是否過高，童子賢則表示，相信電價費率審議會一定經過各種競爭因素的考量，最終決定電價漲幅，不是經濟部長或行政院說了算。