育世博創新ADC藥物平台受矚 諾貝爾獎得主親站台

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-02 11:07

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育世博 (6976-TW) 舉辦年度研討會，旗下創新 ADC 藥物平台成為焦點，業界也高度關注，研討會中邀請諾貝爾化學獎得主 Carolyn Bertozzi 博士擔任主講嘉賓，並由同為諾貝爾化學獎得主李遠哲院士為活動引言揭開序幕。

Carolyn Bertozzi 於研討會中分享，自身投入點擊化學與生物正交化學 (Bioorthogonal chemistry) 研發的歷程，並將研究成果陸續轉化至生物醫學臨床的應用。

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育世博執行長蕭世嘉則是介紹育世博以生物正交化學原理為基礎的研發技術突破，進一步建立抗體藥物複合體的 AD2C 先進技術平台。

蕭世嘉說明，這項技術平台無須對抗體進行額外的基因改造工程，就可達成位點選擇性連結 (selected conjugation)，將抗體與 2 種具不同機轉的藥物精確結合，進而提高治療的效力。

因此面對重大疾病，如癌症的高度腫瘤異質性挑戰時，AD2C 平台藉由結合雙藥物的設計，能進一步克服此問題，使其成為抗體藥物複合體開發的理想選擇。