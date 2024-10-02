航空業又受創！伊朗狂轟以色列200枚飛彈 航班大亂被迫「隨處改道」

鉅亨網編譯許家華 2024-10-02 07:35

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隨著伊朗周二 (1 日) 向以色列發射一系列彈道飛彈，周邊國家關閉了空域，航空公司機組人員也因應日益升級的衝突而尋求改道，許多航班被迫繞道而行。

根據航班追蹤服務 FlightRadar24 公司發言人表示，航班正在「隨處改道」，該地區的航班流量快照顯示，各航班以寬闊的弧線向南北擴散，許多航班集中前往開羅和伊斯坦堡。

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FlightRadar24 指出，土耳其南部的伊斯坦堡和安塔利亞變得擁擠，迫使一些航空公司改道南方。

美國國家安全顧問蘇利文及以國軍方指出，伊朗向以色列發射近 200 枚飛彈，係為了報復以色列在黎巴嫩對伊朗真主黨盟友的行動，而以色列則誓言將對其敵人進行「痛苦的回應」。

歐洲空中交通管制機構 Eurocontrol 早些時候向飛行員發出警告，提醒他們注意這一升級的衝突。

「在過去幾分鐘內，對以色列發動了一次重大導彈攻擊。目前整個國家都處於導彈警報之中，」它在一份緊急導航公告中表示。

隨後不久，該機構宣布關閉約旦和伊拉克的空域，並關閉了進入賽普勒斯控制空域的關鍵通道。

一份伊拉克飛行員公告表示，由於安全原因，巴格達控制的空域「已關閉，直至另行通知」。

伊拉克交通部稍後宣布，伊拉克機場的進出民航航班將重新開放。FlightRadar24 在社交媒體 X 上表示，「在那裡航班恢復活動還需要一段時間」。

約旦在伊朗導彈襲擊後關閉空域，但隨後報導稱已重新開放。

黎巴嫩交通部長 Ali Hamie 在社交媒體 X 上表示，黎巴嫩的空域將在周二關閉兩小時。