〈能源盤後〉伊朗出手！200枚飛彈狂轟以色列 原油登一周最高點

鉅亨網編譯許家華 2024-10-02 05:37

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原油期貨周二 (1 日) 收在一周高點，係因以色列國防軍表示，伊朗對以色列發動飛彈襲擊，市場認為中東緊張局勢顯著升級，恐威脅該地區對全球的供應。

美國白宮周二稍早表示，「有跡象顯示，伊朗正準備立即對以色列發動彈道飛彈攻擊」。以色列先前在黎巴嫩南部對真主黨發起最新進攻行動。

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能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.66 美元或 2.4%，收每桶 69.83 美元，盤中高點達 71.94 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.86 美元或 2.6%，收每桶 73.56 美元。

根據道瓊市場數據，Brent 原油和 WTI 原油均收創 9 月 24 日以來最高價位。

11 月交割汽油期貨價格上漲 1.6%，收每加侖 1.97 美元。

11 月交割熱燃油期貨價格上漲 0.9%，收每加侖 2.17 美元。

11 月交割天然氣價格下跌 0.9%，收每百萬 Btu 2.90 美元。

市場驅動力

以色列國防軍周二表示，伊朗向以色列發射飛彈後，以色列平民躲在防空洞裡。以色列國防軍表示，約有 1000 萬平民成為「伊朗砲彈的目標」。

美國國家安全顧問蘇利文及以國軍方指出，伊朗向以色列發射近 200 枚飛彈。美白宮高級官員周二表示，「我們正在積極支持防禦準備工作，以保衛以色列免受這次襲擊。伊朗對以色列的直接軍事攻擊將給伊朗帶來嚴重後果。」

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，這一消息「讓空頭和對沖基金擺脫了自滿情緒」。在伊朗發動攻擊前，他曾說一旦伊朗發動攻擊，以色列可能兌現其摧毀伊朗煉油和石油生產設施的威脅。

CFRA 研究中心副研究主任 Stewart Glickman 說，伊朗每天生產約 320 萬桶原油，其中 50% 可能用於出口，因此「倘若以色列造成伊朗部分產能損失，石油市場將必須應對市場閒置產能的減少，最糟糕的情況就是每日損失 320 萬桶。這對全球市場來說非常重大。」

因市場無法克服對需求前景的擔憂，即使美聯準會大降息且中國推出大型經濟刺激方案，WTI 和 Brent 價格今年 9 月和第三季仍均下跌。