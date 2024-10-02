iPhone 16需求示警！巴克萊爆晶片零件砍單300萬 蘋果目標價砍20%

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-10-02 11:00

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華爾街對蘋果 (AAPL-US) 新一代 iPhone 的需求前景仍存分歧，有些分析師看好蘋果人工智慧（AI）系統 Apple Intelligence 提供的新功能，預估新機可帶動升級周期，有些卻亮起了新機需求減弱的紅燈，最近示警的是巴克萊。

以 Tim Long、George Wang 為首的巴克萊分析師周二（1 日）在報告中指出，他們完成了對 iPhone 供應鏈的調查，發現因為需求低於預期，蘋果可能削減了本季 iPhone 16 產量，關鍵晶片零件供應商被大幅砍單。

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巴克萊分析師說，調查供應鏈後，發現一家台灣重要供應商可能已被蘋果大幅砍單：「我們認為，蘋果可能剛剛削減了（截至 12 月這個季度）iPhone 關鍵半導體零件約 300 萬片的產量。」

巴克萊分析師之前曾提到全球 iPhone 16 的交貨時間縮短，這兩個跡象都顯示消費者對 iPhone 16 的需求疲弱。

巴克萊分析師在報告中指出，若調查無誤，代表這是近年時間點最早的砍單，蘋果通常會在 10 月的月初或月中首次調整訂單。

巴克萊分析師認為，iPhone 16 開賣初期銷售疲軟，部分原因是 Apple Intelligence 功能今年不會在中國和歐洲市場上線。

「由於消費者支出疲弱、宏觀壓力和市場競爭，iPhone 16 周期開局更疲軟，產品組合出現負面變化。蘋果要到 2025 年才會推出中文版 Apple Intelligence，這可能削弱這一重要市場對 iPhone 16 的熱情。蘋果也可能會在 2025 年分階段於歐洲推出 AI 功能，這可能會限制人們對新裝置的熱情。」巴克萊分析師說。

巴克萊分析師維持減碼評級，把蘋果的目標價下修至 186 美元，是目前分析師給予的最低目標價之一，較此前目標價大幅調降約 20.2%，相當於在周一收盤的基礎上再跌約 20%。