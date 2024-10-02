美股重點新聞摘要2024年10月02日

鉅亨網新聞中心 2024-10-02 07:00

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美 8 月 JOLTS 職位空缺數超預期升至 804 萬 創 3 個月新高

美國 8 月職位空缺數意外攀升至 3 個月新高，此前已連兩個月下滑，這一走勢與其他數據顯示的勞動力需求放緩相左，不過報告還顯示 8 企業招聘率下滑，與 2013 年以來新低水準持平，符合就業市場放緩狀況。 (全文詳讀)

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美 9 月 ISM 製造業指數報 47.2 連續第六個月萎縮

美國 9 月製造業活動連續第六個月萎縮，反映出訂單疲軟和就業市場放緩影響。不過有分析認為，同月新訂單指數有所改善、製造業投入價格指數降至 9 個月低點，再加上聯準會 (Fed) 開啟降息周期，暗示未來幾個月製造業經濟活動將會反彈。(全文詳讀)

印度 iPhone 零件廠火災生產中斷 蘋果可能轉向中國救急

路透周二 (10/1) 援引一名產業觀察人士和一位知情人士消息報導，印度塔塔集團 (Tata Group) 在印度南部的 iPhone 零件廠火災對蘋果 (AAPL-US) 造成重創，可能阻礙節日手機銷售激增前的生產，迫使蘋果供應商從中國或其他地區安排關鍵零件。(全文詳讀)

中東衝突升級！以色列證實伊朗發射導彈攻擊 國際油價再衝高

以色列軍方周二 (10/1) 表示伊朗直接向以色列發射 100 多枚導彈，意味著中東地緣政治嚴重升級。消息傳出後，國際油價在供應中斷的恐慌下飆逾 5%、金價也一路走高。(全文詳讀)

白宮稱伊朗準備對以色列發動彈道導彈襲擊 國際油價應聲飆近 4%