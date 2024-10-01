樂迦再生竹北廠上樑 明年Q3完工力拚2026年Q1投產

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-01 18:36

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樂迦再生 (6891-TW) 今 (1) 日舉行竹北廠上樑典禮，樂迦指出，竹北廠斥資超過 10 億元，打造高規格智慧工廠，預計 10 月上旬完成結構工程，2025 年第三季完工，並於 2026 年第一季投產，待竹北廠完工投產後，即可承接 CDMO 訂單。

樂迦說明，竹北廠廠房共計 6000 多坪，符合 PIC/S GMP 規範，內部有 24 間生物細胞操作室，皆導入數位化、具人工智慧自動化的生產技術，可因應大量的製造需求，協助客戶降低細胞產品價格，也可以保留少量多樣的彈性，進一步拓展國際市場。

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董事長邱俊榮指出，樂迦位於汐止細胞先導工廠，也符合 PIC/S GMP 規範，目前已接到小量訂單。竹北廠則是專為再生醫療 CDMO 製造打造的工廠，將結合台灣擅長的 IT 科技，並導入數位化、智慧化、自動化製造技術，透過優化製程、降低成本、提高生產效率，完工後可直接銜接汐止先導工廠進行量產。