鴻海員工分紅今入帳估維持百萬元水準 增幅可望超過1-2成

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-30 09:23

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鴻海 (2317-TW) 法人年度分紅獎金維持近年傳統在 9 月底發出，已經於今 (30) 日匯入員工帳戶。鴻海今年股東會通過員工分紅 82.66 億元，連續三年成長，績效好的單位、員工，個人分紅應可維持去年的百萬元水準。

鴻海說明，員工分紅並非平均分發，而是須依照旗下各單位、以及個人的績效表現進行分配，績效表現良好的單位或是個人，員工分紅增幅可能超過 10-20%。且不只分紅獎金，鴻海還發出限量版的「鴻海 50 周年員工專屬紀念悠遊卡」，並加碼 6000 元儲值金。

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據了解，「鴻海 50 週年專屬悠遊卡」設計是經員工票選的金龍黑卡款，包括鴻海法人以及富智康 (FIH)、工業富聯 (Fii)、鴻騰精密 (FIT) 等子公司都能拿到，每張悠遊卡儲值金額度依照法人不同，會有所差異，最高會有 6000 元。