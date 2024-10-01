【量大強漲股整理】作夢行情啟動，轉機股最飆，該如何掌握?

鉅亨研報 2024-10-01 17:49

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 93.08 億，投信由賣轉買，買超 14.47 億，自營商賣超 56.3 億，三大法人合計賣超 134.91 億元。

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美股三大指數小幅收紅，鮑爾暗示不激進降息，道瓊月漲 1.85%，季線狂升 8.2%，標普季漲幅達 5.53%，那指季漲 2.6%，Fed 主席鮑爾週一發表談話稱，美國經濟處於穩健狀態，鮑爾澆熄大幅降息預期，暗示未來兩次會議只各降 1 碼，ECB 總裁拉加德稱控制通膨信心增強，暗示決策者傾向 10 月再次降息，終場道瓊上漲 17 點，那指上漲 0.38%，費半下跌 0.85%，指標股蘋果上漲 2.29%，(GOOG-US)Alphabet 漲 1.16%，(TSM-US) 台積電 ADR 跌 2.42%，美商務部推出新規定，可能刺激 (NVDA-US) 輝達 AI 晶片往中東出口，OpenAI 估值達 1500 億美元，軟銀也將投資 5 億美元，蘋果已確認不會參與 OpenAI 的融資；市場靜待今晚聚焦美國 ISM 製造業 PMI 指數公布，目前市場預期值為 47.6，前值 47.2，加權指數，今日開高震盪，今日由護國神山 (2330-TW) 台積電，表現，權值 F4 全數漲聲響起，拉升指數一度勁升 200 點, 攻高 22446 點，也點火相關設備廠跟著動起來，其中矽光子 CPO 族群受惠台北國際光電周月底揭開序幕，激勵指數終場終場上漲 165.85 點，收在 22,390.39 點，成交量縮至

2793.72 億，今日雖然收量縮紅 K 棒，但站穩季線大關，短線上靜待經濟數據公布之前就是橫盤整理機會大，選股重於選市。

權值股 (2330-TW) 台積電，上漲 + 1.75%，收在 972 元，台積電將於 10 月 17 日召開法說，市場預計 9 月合併營收將月減，日圓升值熊本營運是短線雜音，但第四季開始量產 GB200 晶片，合併營收將創單季新高，長線營運依舊看好；(2317-TW) 鴻海，小跌 0.27%，收在 187 元，鴻海，下半年消費智能產品出貨表現估優於同期，由於 iPhone 16 上市並未同步導入 Apple Intelligence，可能多少讓市場處於觀望，不過法人也預期，隨著後續 iOS 更新正式上線 Apple Intelligence，有機會拉高下一波備貨量，後續值得密切留意；(2454-TW) 聯發科，上漲 + 2.98%，收在 1210 元，國內 IC 設計大廠聯發科正準備在 2024 年 10 月 9 日發布新一代旗艦型天璣 9400 處理器，而執行長蔡力行也對這款旗艦處理器的功能表現出強大信心，天璣 9400 將漲價 20%，但仍較高通 Snapdragon 8 Gen 4 便宜，而法人機構預估，聯發科今年每股獲利上看 66.1 元。

隨著國際光電展將於本月 23 日登場，矽光子題材持續發威，台股 CPO 強勢走高，通信網路業類股表現強勁，領先預告的 CPO 股 (3081-TW) 聯亞，亮燈漲停，再創波段新高。

做為光通訊模組中雷射晶片的磊晶代工廠，近期展現強進成長動能，8 月營收 1.07 億元，月增 1.9%, 年增 76.9%，，全球 CSP (雲端服務提供商) data center 出貨主力依然是 400G，但是聯亞客戶已經開始進行 800G 升級，聯亞有機會成為 800G 升級商機首波受惠者，加上今 (3) 日公布自結 7 月稅後純益 100 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.01 元，強勁的基本面搭上轉機題材下，爆發力可期。佳螢早就領先預告在前面。

(3081-TW) 聯亞，股價由佳螢領先預告之後，更是亮燈漲停! 由 175 元大關

創新高來到 325 元大關，波段整整大漲 + 86% 以上。

另外一檔會員翻倍賺的，轉機股 (3450-TW) 聯鈞，上漲 + 3% 以上，收在 191.5 元，站穩五日線，憑藉主動式光纜 (AOC) 產品，正迎來營運新契機，隨著人工智慧 (AI) 和高效能運算 (HPC) 應用蓬勃發展，帶動資料中心對高速傳輸的龐大需求，聯鈞的 AOC 產品已成為公司未來成長的關鍵動力，凱基預估法人目標價上看 270 元。

(4979-TW) 華星光，上漲 + 6.92% 以上，收在 154.5 元，高速傳輸需求由 400G 轉向 800G，大客戶 (MRVL-US) Marvell 持續投入 800G 光收發模組，今年下半年 800G 產品有機會明顯放量，後市可期。

矽光子題材持續強勢，航運股同樣受到資金青睞，美東碼頭罷工進入最後倒數階段，貨櫃三雄表現亮眼，(2615-TW) 萬海，上漲 + 1.22%， (2609-TW) 陽明和 (2603-TW) 長榮，漲幅至少 2%。散裝航運股方面， (2613-TW) 中櫃，早觸漲停，(2637-TW) 慧洋 - KY，上漲 + 3.54%，上半年財報，累計上半年營收為 102.24 億元，分別年增 23%，稅後純益為 32 億元，年增 128%，每股稅後純益為 4.29 元。船隊營運方面，慧洋今年 4 艘新船均已交付完畢並簽訂三年以上的穩定租約，平均毛利率高達五成，慧洋長期布局節能船舶，自 2022 下半年以來，所有新造船皆為符合 NOx 第 3 期排放標準的環保節能船，廣受租家青睞，在租金議定方面更具競爭優勢。

類股輪動加速，來持續關注美國非農就業報告，及九月營收公布，將牽動未來的行情，Q4 作夢行情正式啟動，上漲機率超過九成之多，10/17 台積電法說會

將帶動半導體相關概念股持續發動，相關的 Q4 族群看號的四大主流都在影片中分享給大家知道! 想知道的務必鎖定今日的影音。

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都在今日的影片中獨家解讀!

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師