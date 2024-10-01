神達整合旗下伺服器品牌 統一為MiTAC
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-01 15:45
神達控股 (3706-TW)) 子公司神雲科技 (MiTAC Computing Technology Corp.) 宣布，將旗下伺服器通路品牌 TYAN(泰安) 與 MiTAC 品牌進行整合，自 2024 年 10 月 1 日起統一以 MiTAC 做為產品品牌名稱及 LOGO。
神雲科技總經理黃承德指出，雖然 MiTAC 以及 TYAN 兩個品牌產品線在通路市場的應用與定位有所不同，為了強化通路擘畫，發揮品牌管理綜效，並凝聚品牌形象，將 TYAN 跟 MiTAC 品牌整合，統一以 MiTAC 做為產品品牌名稱。
神達自 1999 年即跨入伺服器代工領域，是台灣最早進入伺服器市場的公司之一，2007 年神達電腦併購泰安電腦，延續以 TYAN 品牌耕耘通路市場，設計高階規格的主機板及準系統，以符合高階伺服器通路市場需求。
2014 年神達將旗下雲端運算產品事業體分割成立神雲科技，並自去年 7 月起，神雲科技以 MiTAC 品牌承接英特爾 (Intel)DSG 資料中心解決方案事業部之業務，推廣伺服器相關應用，拓展通路市場。
生成式 AI 浪潮勢不可擋，神雲科技表示，做為伺服器領域的先行者，力求站穩 AI 浪頭，在創新的研發能力基礎上，強化 AI 伺服器的產品線，跨出品牌整合工程的第一步。
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