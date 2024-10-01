〈車市〉買房排擠效應？前三季銷量略減 進口車成長優國產車

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-01 16:48

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台灣前三季車市銷售數據出爐，總掛牌數 344116 台，年減 1.6%，其中，9 月銷售 36532 台，月增 24.2%，但年減 1.5%，而前 5 大車商除了和泰車 (2207-TW)TOYOTA 穩居冠，其他均為進口車，反映高端車市的買氣相對穩健；也有車商不諱言，日前資金簇擁房市，不少首購族背上房貸，的確影響到部分買車的力道。

9 月車市銷售 36532 台，月增 24.2%，年減 1.5%，特別的現象是，銷售前 5 名車商均為正成長，但分居 6-10 名的國產車商均衰退，又以 NISSAN 年減近 35% 最多，HONDA、HYUNDAI 也年減近 25%。

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累計前三季車市銷售 344116 台，年減 1.6%，前 10 大車商中，同樣以進口車成長趨勢較明朗，BENZ 成長 13.9%、MG 成長 68.1% 較多，BMW 也有 8.6% 的成長。

有車商表示，的確首購族搶進房市的影響下，部分影響到車市買氣，不過，進口車需求相對不受影響；隨著近期股市氣氛轉好，加上第四季進入車市傳統旺季，車商近日開始發表改款新車，有望衝出新一波買氣。

進口車商汎德永業 (2247-TW) 指出，全新世代 BMW 4 系列汽油動力車款和全新電動車型發表在即，將再為 BMW 電動車家族再添生力軍，目前新車款預收單表現優異，對 BMW 成長性仍相當期待。