研調：Apple Intelligence難掀換機潮 但服務營收可望破千億美元

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-01 16:50

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counterpoint Research 最新報告指出，蘋果 (AAPL-US) 公司推出的 Apple Intelligence 雖不足以引發新一輪 iPhone 超級換機潮，但將顯著推動其服務營收成長，預計 2025 年突破 1000 億美元大關。

counterpoint Research 指出，目前 iPhone 的持有週期已接近 48 個月，主要原因包括裝置耐用性提升和軟體支援期限延長，導致蘋果在美國和日本等關鍵市場的升級率持續處於歷史低點。

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iPhone 過去兩次超級升級週期，分別是 2014 年的 iPhone 6 系列因應大螢幕需求和 4G 換機潮，以及 2021 年的 iPhone 12 Pro 和 13 系列受疫情後需求反彈推動，分析師認為 Apple Intelligence 目前提供的功能多屬「可有可無」，難以促使大量用戶提前升級。

儘管如此，Apple Intelligence 預計將推動 iPhone 平均售價上漲，特別是高利潤的 Pro 系列可能佔據更大市場占比，也將強化蘋果生態系統的用戶黏著度，進一步鞏固其市場地位。