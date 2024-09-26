研調：蜂巢式物聯網市場蓬勃發展 2030年全球營收將突破260億美元

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-26 11:58

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研調中心 Counterpoint Research 最新報告指出，全球蜂巢式物聯網市場正呈現快速增長趨勢，預計到 2030 年將超過 62 億，年均增長率達 10%。儘管面臨模組挑戰，全球蜂巢式物聯網連接營收在 2023 年仍實現 17% 的年增長，達到 137 億美元，預計到 2030 年，全球蜂巢式物聯網營收將突破 260 億美元大關。

中國持續主導全球蜂巢式物聯網市場，2023 年連接數達到 23 億，佔全球近 70% 的市場占比，然而，儘管中國在連接數量上遙遙領先，但在全球物聯網連接營收中的貢獻僅佔 36%。

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Counterpoint Research 研究總監 Mohit Agrawal 指出，這主要是由於中國推出低成本物聯網方案，大部分連接仍運行在 2G 和 NB-IoT 網路上，導致每用戶平均收入 (ARPU) 較低。