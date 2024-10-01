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〈台幣〉聯準會釋偏鷹態度 爆量重挫1.86角至31.837元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-01 19:03

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新台幣爆量重挫1.86角至31.837元。(鉅亨網資料照)

由於聯準會主席鮑爾釋出偏鷹態度，美元轉強、非美貨幣轉弱整理，新台幣今 (1) 日更是重挫 0.59%，表現弱於多數主要亞幣，收在 31.837 元，貶值 1.86 角，台北外匯經紀公司成交值也爆出近期少見大量，達 21.2 億美元。

新台幣今日以 31.7 元、貶值 4.9 分開出後，快速爆量重挫，最低來到 31.876 元，貶值達 2.25 角，全日高低價差 1.76 角，成交值再度爆出超過 20 億美元的少見大量。


觀察主要亞幣，以泰銖貶幅超過 0.7% 較多，新台幣貶 0.59%，人民幣港幣平盤附近狹幅整理，日元小貶 0.05% 左右，韓元和星元均貶值近 0.2%。

由於鮑爾表示近期經濟成長、儲蓄率和個人收入數據，消除聯準會一直關注的下行風險，而若符合預期，預計今年將再降息 2 碼，法人分析，此較市場預期的少，被解讀成偏鷹態度，並造成部分國際資金迅速回流美元。

統一投顧也提到，近期在中美兩大央行接連釋出貨幣寬鬆政策，帶旺全球風險性資產上揚，有利市場風險偏好。

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