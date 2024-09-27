研調：TCL收購LG廣州廠 子公司華星光電LCD市占躍升第二

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-27 18:43

‌



研調中心 TrendForce 指出，TCL 子公司華星光電（CSOT）收購 LG 廣州廠，將使華星光電在 LCD 大世代線產能面積的市占率突破 20%，穩居業界第二。

TrendForce 分析，交易可能在 2025 年完成，LG 廠廣州 8.5 代線主要生產電視面板，2024 年出貨量約 1400 萬片，其中逾半數為 55 吋以上產品隨著廠區易主，華星光電在電視面板市場的供給占比將超過 25%，推動前三大面板廠的市占率接近 70%。

‌



然而，TrendForce 指出，由於 LG 廣州廠客戶結構與華星既有客戶高度重疊，華星光電面臨客戶訂單維持的挑戰，本次交易也可能引發供應鏈重組。市場關注三星電子是否擴大與京東方合作，以及 LG 與華星光電未來合作的可能性。