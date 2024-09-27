研調：TCL收購LG廣州廠 子公司華星光電LCD市占躍升第二
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-27 18:43
研調中心 TrendForce 指出，TCL 子公司華星光電（CSOT）收購 LG 廣州廠，將使華星光電在 LCD 大世代線產能面積的市占率突破 20%，穩居業界第二。
TrendForce 分析，交易可能在 2025 年完成，LG 廠廣州 8.5 代線主要生產電視面板，2024 年出貨量約 1400 萬片，其中逾半數為 55 吋以上產品隨著廠區易主，華星光電在電視面板市場的供給占比將超過 25%，推動前三大面板廠的市占率接近 70%。
然而，TrendForce 指出，由於 LG 廣州廠客戶結構與華星既有客戶高度重疊，華星光電面臨客戶訂單維持的挑戰，本次交易也可能引發供應鏈重組。市場關注三星電子是否擴大與京東方合作，以及 LG 與華星光電未來合作的可能性。
TrendForce 指出，華星光電未來一至兩年內如何優化廣州廠生產成本，將成為關鍵課題，而隨著華星光電產業話語權擴大，其透過產能優勢加速面板尺寸放大的可能性，也將成為 LCD 電視面板供需的焦點。
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