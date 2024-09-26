研調：Meta首款AR眼鏡原型Orion採LEDoS 最快2027年推消費者版本

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-26 17:08

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Meta(META-US) 日前公開了首款 AR 眼鏡原型 Orion，採用 LEDoS(矽基 Micro LED) 技術；研調中心 TrendForce 指出，Orion 標誌著 Meta 邁入元宇宙近眼顯示設備的重要一步，但距離真正進入消費市場還需時日，最快要 2027 年才有機會推出消費者版本。

Orion 採用碳化矽材料製成的衍射型光波導，搭配 JBD 的三片式全彩 LEDoS 技術方案，實現了 70 度的視場角 (FOV)，然而，TrendForce 分析認為，該產品在量產方面仍面臨多項挑戰，包括 LEDoS 微顯示面板的高成本、碳化矽波導材料帶來的解析度限制及出口管制，使得每副 AR 眼鏡生產成本接近一萬美元，此外，僅 2 小時的電池續航時間也有待改進。

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TrendForce 指出，LEDoS 技術因其高亮度、微型化和低功耗特性，被視為 AR 裝置的重要技術儲備，若 LEDoS 全彩化方案能夠實現，將可能成為未來 AR 眼鏡的最佳技術方案。

TrendForce 預估 Meta 的消費者版本 AR 眼鏡要到 2027 年後才有機會推出，不過，隨著品牌廠商推動和應用開發的加速，2026 至 2027 年間可能會出現設計更成熟、成本更親民的裝置。

TrendForce 預測，到 2030 年 AR 裝置市場規模有望達到 2550 萬台，其中 LEDoS 技術的占比將達到 44%，成為市場主流。