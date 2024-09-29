美東港口罷工+Q4運量高峰 運價有撐行情可期 定期定額抓住波動續航力道
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-29 08:39
自 7 月 11 日全球股市修正以來航運股表現強勢，近期受惠中東地緣政治紛擾，加上美國選舉因素，美國國際碼頭工人協會（ILA）要在選前罷工，加上紅海危機、船隻繞行、塞港及缺櫃，運價大漲預期心理再度浮現，本週 9/24、9/25 航運類股累積漲幅逾 6%，台股貨櫃 3 雄表現優異，加上 Q4 逢貨運高峰，航運題材將再度乘風破浪，顯示航運後市具價值空間。
其中值得留意的是，包辦全球貿易運輸約 9 成的海運公司是扮演世界運輸經濟大動脈的重要角色，根據彭博統計歷年第四季是航運大旺季，包括年底購物旺季拉貨潮助長貨櫃業者、歐美秋冬對南半球糧食推升散裝運輸需求，當前更有美中新一輪關稅、中東地緣政治緊張等影響乃至於北半球秋冬取暖用油需求帶動油輪運輸，預料貿易「運量」將達到高峰，供不應求將可望持續提升全球航運股前景，這時想參與但又怕追高。
00960 野村全球航運龍頭息收 ETF 經理人張怡琳分析指出，根據統計，近五年若定期定額熱門投資主題如 AI 科技與航運類股，成果不俗。若以科技占比高的 NASDAQ 指數為例，定期定額 1、2、3、5 年的平均報酬分別達 18.68%、20.84%、15.31% 與 50.27%，表現亮眼，且 1 至 3 年正報酬機率則大致落在七至九成之間，五年以上則來到 100%；若以涵蓋全球三大航運次產業的 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數為例，前述期間定期定額擇躍升至 29.97%、58.14%、66.89% 與 128.27%，成長潛力可謂 3 級跳，比科技股更具爆發力，且論及正報酬機率更進一步提升，投資勝率也相當不俗。
野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，景氣循環連動大的投資標的像是 AI 科技或航運股，投資機會與爆發力驚人，但伴隨的波動度往往也不小，因此對於風險承受度不高、抑或是平時沒時間盯盤的投資人來說，定期定額會是一個相當適合的參與方式，尤其萬一遇到市況大幅震盪時，定期定額更有助於持續累積單位數、並達到類似自動逢低加碼的概念，當市場再度回歸基本面，可望受惠全球經濟與貿易長期向上成長、進而挹注航運公司營收與獲利的果實。
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