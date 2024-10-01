8 月全台4705人放無薪假、增加26家 2家訂單不穩擬再實施

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-01 16:10

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勞動部今（1）日公布最新一期無薪假實施人數共 4705 人，家數為 302 家，與上期相比減少 60 人、增加 26 家，主要是金屬機電工業有 2 家較大型業者停止實施逾 300 人，但因訂單仍不穩定，可能會再實施；花蓮地區受到 0403 地震影響也讓未恢復，後續持續觀察。

勞動部公布資料顯示，本期實施家數最多為製造業 177 家，其次為批發零售業 50 家、住宿及餐飲業 28 家；實施人數最多為製造業 3664 人，其次是住宿餐飲業 415 人、批發及零售業 387 人。

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勞動部表示，本期無薪假人數變動主要落在製造業，其中，在金屬機電工業中，有 1 家 CNC 車床工具機械製造業者減少約 230 人，另 1 家汽機車零件製造業者減少約 80 人，都在 9 月停止實施減班休息。

此外，製造業中有 1 家潛水用品開發製造商增加 80 多人，主要也是因為訂單減少，因此通報實施減班休息；其餘批發零售、運輸倉儲等也有小幅增加，但都是小型的業者實施。