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鉅亨速報

營收速報 - 光聯(5315)9月營收1.31億元年增率高達30.43％

鉅亨網新聞中心 2024-10-01 18:15


光聯(5315-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣1.31億元，年增率30.43%，月增率-4.77%。

今年1-9月累計營收為10.79億元，累計年增率-15.08%。

最新價為18.9元，近5日股價下跌-1.05%，相關光電類指數下跌-4.04%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+320 張
  • 外資買賣超：+325 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 1.31億 30% -5%
24/8 1.37億 14% 10%
24/7 1.25億 -6% 1%
24/6 1.23億 -20% -11%
24/5 1.38億 -9% 9%
24/4 1.27億 -19% 11%

光聯(5315-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為LCM(Liquid Crystal Module )。LCD PANEL(Liquid Crystal Display Panel)。Others。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報9月營收光聯

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