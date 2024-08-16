無薪假4617人、增20家 金屬機電工2業者各通報百人

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-16 19:34

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勞動部今 (16) 日公布最新減班休息（無薪假）統計，實施人數 4,617 人，比前次公布實施無薪假家數增加 20 家，人數增加 180 人，花東地區即占 1/3。勞動部指出，主要以製造業的金屬機電工業增加較多，主因外銷訂單減少，此外是花蓮部分受災情影響波皮的業者，官員對於整體景氣抱持審慎樂觀，認為減班休息人數趨於和緩。

勞動部今公布勞工行政主管機關通報，因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計 268 家、實施人數 4,617 人，與上期實施家數 248 家、實施人數 4,437 人相比，家數增加 20 家，人數增加 180 人。

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勞動部官員指出，本次無薪假申請人數較集中在製造業，來自金屬機電工業的 2 家業者，各新增 100 人，分別為工具機相關以及自行車零組件相關；較特別的是，這 2 家都不是第一次申請，據了解是因為外銷訂單減少所致，但應該都屬於個別因素，而非經濟景氣影響。

此外，因為今年的 0403 地震及凱米颱風接連釀災，花東地區受創最深，本次申報無薪假的業者裡，也有新增的 12 家花蓮業者、61 人，統計當地共有 56 家、560 人在放無薪假。據了解多屬小型事業單位，如遊覽車租賃業、旅行社、住宿餐飲業等，主要受 0403 地震波及，而今日勞動部亦同步公告補助受災事業單位的勞保費補貼從 3 個月延長為 6 個月，即是觀察到當地許多產業尚未復甦。