打破職級限制 遠銀Bankee「金融客群快閃信貸」同享2.23%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-01 14:08

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行業越好、職級越高，利率就會越低，是一般大眾對於信用貸款的印象，因此，金融從業人員通常被認為擁有較優利率和額度的族群，但若非主管職或具業務性質工作，實際信貸利率依舊偏高，「泛金融業」從業人員更是如此。

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遠東商銀 Bankee 社群銀行表示，聚焦金融業是因為金融從業人員在財務規劃上具備成熟觀念，對信貸產品的需求、熟悉度及接受度普遍高於其他職業，因此鎖定「金融業」與「泛金融業」作為首波測試。

「金融客群快閃信貸」對象除有傳統金控業、銀行業、保險業、證券期貨業外，也考量「泛金融業」族群信貸需求，例如：金融租賃、虛擬通貨商業團體的員工，都是「金融客群快閃信貸」鎖定的族群，核貸後皆享有 2.23% 優惠一段式浮動利率。

市面上信貸產品常用四師客群「低利率」作為廣告噱頭，實際申請時卻因職業和職級等各種不利因素，大幅提高信貸利率，遠東商銀 Bankee 社群銀行「金融客群快閃信貸」為解決這個痛點，打破傳統「職級／職等／職別」計價模式，無論任何位階、收入、工作屬性的員工，只要符合信貸產品核貸條件，都可享有一段式浮動利率 2.23%，不玩信貸廣告常見的「起」字遊戲，申貸金額最低門檻新台幣 100 萬元起，至最高 700 萬元。